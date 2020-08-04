Управляющие компании Кузбасса не дезинфицируют подъезды как надо
Во время пандемии коронавируса особое внимание уделяется дезинфекции подъездов. Эта работа возложена на работников управляющих компаний, однако нередко они игнорируют требования.
Жители многоквартирных домов, отметив такие нарушения, нередко обращаются в Госжилинспекцию - за первое полугодие таких обращений было 9,7 тысячи! На основании этих обращений специалисты провели почти 28 тысяч контрольных мероприятий. Примечательно, что проверке подверглись практически все работающие в Кузбассе управляющие компании. И оказалось, что в 257 из 332 действительно допускаются нарушения требований по дезинфекции.
- Большая часть из выявленных нарушений - 3264 - касаются несоблюдения управляющими организациями требований по обязательной дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, которую необходимо проводить ежедневно в период распространения коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Госжилинспекции. - Кроме того, значительная часть нарушений - 1149 - также касается правил и норм эксплуатации жилищного фонда.
Результат проверок показателен: все нарушители получили предписания и предостережения. А в отношении виновных лиц возбуждены 1011 административных дел. Также виновные в нарушениях заплатили штрафы - 32,7 миллиона рублей в общей сложности.
Для оперативного взаимодействия с гражданами в Госжилинспекции Кузбасса работает горячая линия, по телефону в Кемерове: (384-2)36-93-32 - в рабочее время граждане могут оставить обращение либо получить консультацию специалиста по вопросам жилищного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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