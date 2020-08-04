2020-08-04T12:16:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Управляющие компании Кузбасса не дезинфицируют подъезды как надо

Из 332 проверенных УК злоупотребляют доверием жильцов 257 компаний
Екатерина РОМАНОВА
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Управляющие компании Кузбасса не дезинфицируют подъезды как надоУправляющие компании Кузбасса не дезинфицируют подъезды как надоФото: Мария ЛЕНЦ
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Во время пандемии коронавируса особое внимание уделяется дезинфекции подъездов. Эта работа возложена на работников управляющих компаний, однако нередко они игнорируют требования.

Жители многоквартирных домов, отметив такие нарушения, нередко обращаются в Госжилинспекцию - за первое полугодие таких обращений было 9,7 тысячи! На основании этих обращений специалисты провели почти 28 тысяч контрольных мероприятий. Примечательно, что проверке подверглись практически все работающие в Кузбассе управляющие компании. И оказалось, что в 257 из 332 действительно допускаются нарушения требований по дезинфекции.

- Большая часть из выявленных нарушений - 3264 - касаются несоблюдения управляющими организациями требований по обязательной дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, которую необходимо проводить ежедневно в период распространения коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Госжилинспекции. - Кроме того, значительная часть нарушений - 1149 - также касается правил и норм эксплуатации жилищного фонда.

Результат проверок показателен: все нарушители получили предписания и предостережения. А в отношении виновных лиц возбуждены 1011 административных дел. Также виновные в нарушениях заплатили штрафы - 32,7 миллиона рублей в общей сложности.

Для оперативного взаимодействия с гражданами в Госжилинспекции Кузбасса работает горячая линия, по телефону в Кемерове: (384-2)36-93-32 - в рабочее время граждане могут оставить обращение либо получить консультацию специалиста по вопросам жилищного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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