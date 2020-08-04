2020-08-04T12:58:23+03:00
Происшествия

Невменяемый новокузнечанин не смог пройти сквозь забор детского сада

Он застрял между прутьями ограды
Екатерина РОМАНОВА
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Невменяемый новокузнечанин не смог пройти сквозь забор детского сада. ФОТО: пресс-служба МБУ «Защита населения и территории города Новокузнецка».Невменяемый новокузнечанин не смог пройти сквозь забор детского сада. ФОТО: пресс-служба МБУ «Защита населения и территории города Новокузнецка».
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Металлическая ограда не заставила новокузнечанина, идущего вперед, сменить маршрут. Пройти сквозь ее прутья мужчина не смог и попросту застрял в ней.

Один из жителей Новокузнецка проигнорировал тот факт, что ему на пути попался забор. Он смело пошел вперед, но не смог преодолеть препятствие и застрял в нем. Выбраться из ловушки мужчина не смог, и тогда на помощь ему пришли спасатели МБУ «Защита населения и территории города Новокузнецка».

Невменяемый новокузнечанин не смог пройти сквозь забор детского сада. ФОТО: пресс-служба МБУ «Защита населения и территории города Новокузнецка».

Невменяемый новокузнечанин не смог пройти сквозь забор детского сада. ФОТО: пресс-служба МБУ «Защита населения и территории города Новокузнецка».

Нога бедолаги застряла между прутьями забора. Спасатели оценили ситуацию и пришли к выводу: без специнструмента и помощи врачей им не обойтись. Пока они при помощи гидравлического инструмента увеличивали проем в ограждении, прибыла бригада медиков. Ногу удалось деблокировать, и пока врачи оказывали бедолаге, который, кстати, находился в невменяемом состоянии, помощь, спасатели привели забор в прежний вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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