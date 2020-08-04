Казаки помогают находить людей без масок в Кузбассе

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:07:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Масочный режим по-прежнему остается актуальным в Кузбассе. За тем, чтобы граждане не нарушали его, теперь будут следить и казаки.

Как сообщает пресс-служба администрации Междуреченска, в городе не снижается внимание к соблюдению масочного режима. Ежедневно за тем, чтобы граждане носили медицинские маски, следят сотрудники полиции, а в начале недели к ним присоединились казаки.

- В первую очередь проверке подвергнутся торговые точки, где к безопасности относятся халатно, - отметили в пресс-службе администрации Междуреченска. - Протоколы составляются как на магазины, так и на горожан, которые находятся в общественном месте без маски.

Примечательно, что штрафы за неношение масок налагаются и на рядовых граждан, и на юридические лица. Так, юридическим лицам придется заплатить за нарушение масочного режима от 100 до 300 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 50 тысяч, для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU