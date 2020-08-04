2020-08-04T14:01:59+03:00
Происшествия

Налоговик из Кузбасса брал взятки и гасил ими ипотеку

Терпения взяткодателя хватило на полгода
Екатерина РОМАНОВА
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Налоговик из Кузбасса брал взятки и гасил ими ипотекуНалоговик из Кузбасса брал взятки и гасил ими ипотекуФото: Иван МАКЕЕВ
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Бывший сотрудник налоговой инспекции из Кузбасса придумал схему: за вознаграждение, которое перечислялось на счет ипотечного кредита, игнорировал нарушения. Теперь инспектор стал фигурантом уголовного дела.

38-летний теперь уже бывший сотрудник налоговой инспекции, будучи начальником отдела по обеспечению процедуры банкротства УФНС России по Кемеровской области, решился в 2016 году на преступление. Он сделал арбитражному управляющему предприятия, которое находилось в стадии банкротства, предложение. Управляющий перечисляет ежемесячно по 10 тысяч рублей на счет ипотечного кредита, а сотрудник налоговой инспекции за это закрывает глаза на нарушения налогового законодательства.

Управляющий согласился и даже перевел 60 тысяч рублей, но потом об их договоре стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области.

- После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы. В ходе предварительного следствия следователями совместно с сотрудниками ФСБ в кабинете подозреваемого был проведен обыск, изъятые документы и компьютерная техника осмотрены следователем с участием специалиста, проведены необходимые экспертизы, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Бывший налоговик со следствием не сотрудничал и вины не признал. Тем не менее удалось собрать достаточную доказательную базу и передать уголовное дело в суд.

А вот в отношении взяткодателя уголовное дело было прекращено в связи с его деятельным раскаянием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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