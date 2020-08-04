Ревнивый кузбассовец сжег машину, квартиру и погубил соседку

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:22:49+03:00

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Ревность толкнула 31-летнего жителя Киселевска на безумные поступки. В результате его действий погибла ни в чем неповинная 53-летняя соседка.

В январе 2020 года 31-летний кузбассовец с супругой были в гостях у друзей. Мужчине показалось, что его возлюбленная флиртует с одним из гостей. Он захотел увести жену домой, но она отказалась уходить. Тогда ревнивый супруг пришел к своему дому и поджег собственную машину. Снимок с горящим автомобилем он отправил супруге, но та по-прежнему отказывалась возвращаться домой. Это подтолкнуло ревнивца к следующему безумию: поджогу собственной квартиру.

В общей сложности ущерб превысил 560 тысяч рублей. Но последствия пожара оказались куда более страшными. 53-летняя соседка, проживавшая на седьмом этаже, не смогла покинуть квартиру и задохнулась в ядовитом дыму.

- Потерпевшими по уголовному делу признаны пять человек – это теперь уже бывшая супруга обвиняемого, ее соседи и родственники погибшей киселевчанки. Они заявили гражданские иски к фигуранту о возмещении материального ущерба на сумму около 400 000 рублей и морального вреда на сумму 4 300 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

За последствия приступа ревности мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU