2020-08-04T14:22:49+03:00
Происшествия

Ревнивый кузбассовец сжег машину, квартиру и погубил соседку

Пожилая женщина задохнулась в дыму
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ревнивый кузбассовец сжег машину, квартиру и погубил соседкуРевнивый кузбассовец сжег машину, квартиру и погубил соседкуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Ревность толкнула 31-летнего жителя Киселевска на безумные поступки. В результате его действий погибла ни в чем неповинная 53-летняя соседка.

В январе 2020 года 31-летний кузбассовец с супругой были в гостях у друзей. Мужчине показалось, что его возлюбленная флиртует с одним из гостей. Он захотел увести жену домой, но она отказалась уходить. Тогда ревнивый супруг пришел к своему дому и поджег собственную машину. Снимок с горящим автомобилем он отправил супруге, но та по-прежнему отказывалась возвращаться домой. Это подтолкнуло ревнивца к следующему безумию: поджогу собственной квартиру.

В общей сложности ущерб превысил 560 тысяч рублей. Но последствия пожара оказались куда более страшными. 53-летняя соседка, проживавшая на седьмом этаже, не смогла покинуть квартиру и задохнулась в ядовитом дыму.

- Потерпевшими по уголовному делу признаны пять человек – это теперь уже бывшая супруга обвиняемого, ее соседи и родственники погибшей киселевчанки. Они заявили гражданские иски к фигуранту о возмещении материального ущерба на сумму около 400 000 рублей и морального вреда на сумму 4 300 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

За последствия приступа ревности мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ревнивый кузбассовец сжег машину, квартиру и погубил соседку
Налоговик из Кузбасса брал взятки и гасил ими ипотеку
Казаки помогают находить людей без масок в Кузбассе
Невменяемый новокузнечанин не смог пройти сквозь забор детского сада
Управляющие компании Кузбасса не дезинфицируют подъезды как надо
Виталий Милонов приедет по грибы в Кузбасс
Тело 17-летнего подростка нашли в карьере в Кузбассе
В июле 2020 года клиенты Россельхозбанка перевели более 550 миллионов рублей через Систему быстрых платежей
В Кузбассе мотоциклист протаранил дерево
Какой кузбасский город лидирует по числу новых заболевших на утро 4 августа
Жители Кузбасса нашли на дороге ручную гранату
Рекордное число заболевших зафиксировали на утро 4 августа в Кузбассе
В Роспотребнадзоре рассказали, как ищут кузбассовцев с COVID-19
Автомобилистка врезалась в столб и разбила головой стекло иномарки
На атмосферном фронте без перемен: синоптики уточнили прогноз на начало августа
Новокузнечанин накопил 57 штрафов от ГИБДД и лишился автомобиля
Нефтеперекачная система загорелась под Кемеровом
Два пистолета, ружье и винтовку прятал дома кузбассовец
В Кемерове начали работать школьные базары
Вышел из дома и пропал: в Кузбассе разыскивают 35-летнего мужчину
Новокузнечанин поразвлекался с 13-летней девочкой и попал под суд
РСХБ-Страхование жизни вошло в Топ-10 лидеров цифровой трансформации среди компаний страхования жизни
Один погиб, пятеро травмированы в лобовом ДТП на кузбасской трассе
В I полугодии 2020 года объем рефинансированных в РСХБ ипотечных кредитов составил почти 10 млрд рублей
В Тайге запущены два новых автобусных маршрута
Трое новокузнечан спасли двух тонувших в реке девушек
Будет жарко: синоптики дали прогноз погоды на первую неделю августа