В кузбасском ГУФСИН опровергли вспышку коронавируса

5 Авг. 2020 2020-08-05T03:28:51+03:00

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Вечером 4 августа в социальных сетях появилось сообщение о вспышке коронавируса в исправительной колонии. О том, что на самом деле происходит, рассказали в ГУФСИН России по Кемеровской области.

Сообщение, которое появилось, не могло не вызвать тревогу. Ведь говорилось, что заболели трое заключенных и два врача и медсестра.

- В ряде СМИ появилась информация о том, что прибывший из СИЗО-2 с признаками ОРВИ осужденный стал инициатором массового заражения коронавирусной инфекцией сотрудников и осужденных в ИК-5. Данная информация не соответствует действительности, - заявили в пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Здесь отметили, что из СИЗО-2 действительно прибыл осужденный с признаками ОРВИ. Сейчас он находится в областной больнице, которая расположена в исправительной колонии №5. Этого человека сразу изолировали от основной массы осужденных, взяли необходимые анализы. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

- В СИЗО-2 он поступил из зала суда, с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственном изоляторе не контактироваk, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - Областная больница, размещенная в ИК-5, обеспечена всем необходимым оборудованием и медикаментами, средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU