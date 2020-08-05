2020-08-05T09:06:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор Кузбасса опубликовал новое постановление из-за COVID-19

Постановление выпустил главный государственный санитарный врач по Кемеровской области
Лия Гараева
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Роспотребнадзор Кузбасса опубликовал новое постановление из-за COVID-19Роспотребнадзор Кузбасса опубликовал новое постановление из-за COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с ситуацией распространения COVID-19 было опубликовано новое постановление Роспотребнадзора Кузбасса. Его выпустил главный государственный санитарный врач по Кемеровской области Евгений Окс.

Теперь всем, кто прилетает в Кузбасс из других стран, нужно будет отправиться на изоляцию. Евгений Окс утвердил форму уведомления для иностранных граждан, людей без гражданства и жителей России об обязательной изоляции. Туристам из других стран и людям без российского гражданства нужно предоставить справку об отсутствии COVID-19.

«При пересечении государственной границы РФ обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ», - сказано в постановлении.

Россиянам до возвращения необходимо заполнить соответствующую анкету. По прибытии в Россию им нужно пройти обследование на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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