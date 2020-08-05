5 Авг. 2020 2020-08-05T10:38:28+03:00

В Кузбассе машина слетела с трассы, пострадали два человека. Фото: ГИБДД Кузбасса

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В Кемеровской области случилась авария, в результате которой получили травмы два человека. Водитель не справился с управлением, и машина слетела с трассы.

ДТП произошло во вторник, 4 августа, в Беловском районе. Машина съехала в кювет на 14-м километре автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск - Инской.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся. В результате ДТП были травмированы водитель иномарки и его пассажир, мужчины 57 и 55 лет, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU