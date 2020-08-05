В Кузбассе работника угольной компании оштрафовали за смерть коллеги Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемеровской области с начальника смены угольной компании взыскали штраф. Из-за его халатности погиб работник.

Нарушения требований промышленной безопасности были в Киселевске. Начальник смены знал о том, что на технологической дорогеведущей в забой гололедица. Однако он ничего не сделал для того, чтобы устранить проблему. В итоге водитель карьерного самосвала потерял сцепление с дорогой из-за отсутствия противоскользящего материала. Кузов его автомобиля задел кабину рядом идущего грузового автомобиля. Водитель последнего получил травмы, несовместимые с жизнью.

- Киселевский городской суд признал начальника смены виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Гражданин оплатил задолженность в полном объеме, - сказали в пресс-службе Управления ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу.