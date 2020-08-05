Несчастный случай скрыли на опасном руднике в Кузбассе
В Кемеровской области шахтеры работали на опасном производственном объекте. На нем произошел несчастный случай, который скрыли.
Это случилось в Таштаголе. Сотрудники Сибирского Ростехнадзора проверили рудник и выяснили, что там нарушают требования промышленной безопасности. На шахте нарушено крепление кровли сопряжения, не убраны отслоившиеся куски горной массы, отсутствует освещение сетевыми светильниками. Также нет ограждения и знаков, запрещающих проход в горные выработки.
- На данном объекте произошел несчастный случай, который не был расследован и зарегистрирован. Таштагольский городской суд Кемеровской области назначил наказание в виде административного приостановления деятельности рудника с подземным способом разработки сроком на 15 суток. Судебные приставы приостановили деятельность опасного объекта, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Кемеровской области - Кузбассу.
ИСТОЧНИК KP.RU