Несчастный случай скрыли на опасном руднике в Кузбассе

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:43:07+03:00

При этом были продолжены работы

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В Кемеровской области шахтеры работали на опасном производственном объекте. На нем произошел несчастный случай, который скрыли.

Это случилось в Таштаголе. Сотрудники Сибирского Ростехнадзора проверили рудник и выяснили, что там нарушают требования промышленной безопасности. На шахте нарушено крепление кровли сопряжения, не убраны отслоившиеся куски горной массы, отсутствует освещение сетевыми светильниками. Также нет ограждения и знаков, запрещающих проход в горные выработки.

- На данном объекте произошел несчастный случай, который не был расследован и зарегистрирован. Таштагольский городской суд Кемеровской области назначил наказание в виде административного приостановления деятельности рудника с подземным способом разработки сроком на 15 суток. Судебные приставы приостановили деятельность опасного объекта, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Кемеровской области - Кузбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU