96 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Кузбассе на утро 6 августа

96 новых случаев COVID-19 завиксировали в Кузбассе на утро 6 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Кузбассе вновь увеличилось почти на сотню человек. Медики выявили 96 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным областного оперативного штаба, на утро 6 августа число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 4158 человек. Из них 96 – новые случаи. В инфекционных стационарах сейчас находятся 1335 человек: все они получают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, 2795 человек уже прошли лечение, и теперь их тесты на коронавирус отрицательные. О последнем 71 случае стало известно утром 6 августа.

Однако за минувшие сутки увеличилась и печальная статистика. Еще две жительницы Кузбасса, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались.

- У женщины 1971 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1941 года болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, - сообщает оперативный штаб.

Также известно, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8017 человек.