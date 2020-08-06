Откроются ли школы в Кузбассе 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

До начала нового учебного года осталось меньше месяца, и многих кузбассовцев интересует: в каком формате будут проводиться занятия в школах и вузах. Заработают ли учебные заведения, рассказал Евгений Окс.

Во время пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в Кузбассе, руководитель регионального Роспотребнадзора ответил на вопрос, который волнует кузбасских студентов, школьников и их родителей: откроются ли и при каких условиях 1 сентября школы, вузы и другие образовательные учреждения. Как оказалось, для того чтобы возобновить занятия, необходимо, чтобы рост заболеваемости коронавирусом снизился. В противном случае студентам и школьникам придется учиться дистанционно, как это было в конце прошедшего учебного года.

- Сейчас надо максимально так отработать август, чтобы снизить количество заболевших и распространение. И тогда уже при соблюдении тех рекомендаций, которые разработаны Федеральной службой Роспотребнадзора, возобновить учебный процесс с 1 сентября, но уже не как обычно, - отметил Евгений Окс.

Предполагается, что при возобновлении занятий в школах сохранятся мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Так, внутри школы разведут потоки учащихся, обязательными станут меры защиты, а также будут разработаны режимы дезобработки.

Еще Евгений Окс отметил, что все учителя перед началом обычного формата уроков обязаны будут пройти обследование на наличие коронавирусной инфекции. В настоящий же момент среди педагогов Кузбасса COVID-19 подтвердился у 76 человек.