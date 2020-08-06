Похититель телефона в кузбасском аэропорту попал на видео. ФОТО: кадр видео ЛУ МВД России по СФО

В международном аэропорту имени Алексея Леонова один из пассажиров украл телефон. Момент преступления попал на камеры наблюдения.

Жительница Кемерова обратилась в линейное отделение полиции аэропорта «Алексей Леонов» и заявила, что у нее пропал телефон. Как оказалось, она забыла свой гаджет при прохождении входного контроля, а когда хватилась его, тот пропал с пункта контроля.

Обнаружить похитителя помогли камеры наблюдения. Они зафиксировали то, как одна из пассажирок, найдя забытый телефон, передала его сотруднице аэропорта. Та положила гаджет на столик, и уже оттуда его забрал один из пассажиров. Стражам порядка удалось установить личность похитителя - им оказался 38-летний кузбассовец. Мужчину задержали на трассе в Ленинск-Кузнецком районе в тот момент, когда он возвращался домой.

- Мужчина признался, что при прохождении интроскопа заметил оставленный в корзине для вещей телефон и решил забрать его себе, а после незамедлительно покинул воздушную гавань, чтобы не попасть в поле зрения работников аэровокзала и сотрудников правоохранительных органов, - отметили в пресс-службе ЛУ МВД России по СФО.

Гаджет вернули владелице, а в отношении похитителя телефона возбудили уголовное дело о краже. Теперь он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что на территории аэровокзальных комплексов действует круглосуточная система видеонаблюдения. Тем не менее пассажирам не следует быть беспечными, оставлять без присмотра ручную кладь, электронные гаджеты и прочие ценные вещи.

Если чье-либо поведение вызывает подозрение, сообщите об этом человеке сотрудникам транспортной полиции.