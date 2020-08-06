Кузбасские власти объяснили решение о повторном введении ограничений. ФОТО: кадр видео АПК

«Это было непростое решение», - так охарактеризовала во время пресс-конференции по ситуации с коронавирусом в регионе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко повторное введение ограничений.

Как отметила Елена Латышенко, самым простым решением в связи с ростом числа заболевших коронавирусом было бы закрытие предприятий, бизнеса и самоизоляция всех жителей региона. Это, безусловно, привело бы к хорошим показателям.

- Но мы понимаем, что когда-то это должно закончиться и людям надо выйти и пойти на работу. А как сохранить эти рабочие места, в то время как наложены ограничения по режиму работы и по виду деятельности?

Поэтому все решения как по введению ограничений, так и по их снятию принимались очень ответственно.

- Это очень сложные решения. Для того чтобы они были эффективными, здесь как раз должны разделять ответственность все, - заявила Елена Латышенко.

А это значит, что руководители предприятий должны соблюдать требования по недопущению распространения коронавируса, ведь только в этом случае они смогут работать. В противном же случае придется вводить новые ограничения.

То же самое касается и населения, заявляющего, что отказ от масок - это «мой личный выбор».

- «Твой выбор» влечет негативные последствия для общественной безопасности, для жизни и здоровья не только близких людей, но и может повлиять на то, сохранится ли рабочее место у конкретного кузбассовца.

Елена Латышенко призвала к ответственному отношению к ситуации с коронавирусом как представителей бизнеса в целом, так и каждого кузбассовца в частности.