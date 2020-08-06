Период уговоров закончился: кузбасские власти начинают «масочные» рейды. ФОТО: кадр видео пресс-службы АПК

Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса Вероника Трихина во время пресс-конференции 6 августа рассказала о рейдах по соблюдению масочного режима.

К началу проведения рейдов все готово: уже в каждом муниципальном образовании сформированы рабочие группы, которые будут работать без выходных.

- Мы будем работать и с бизнесом, и с населением - в транспорте, в торговле, на предприятиях общественного питания, - заявила Вероника Трихина. Проверки будем осуществлять тотально, потому что период уговоров закончился.

Вероника Трихина напомнила кузбассовцам об ответственности за несоблюдение масочного режима: штрафы от 1 до 30 тысяч рублей для физического лица, от 10 до 300 тысяч - для организаций и юридических лиц.

- Будут проводиться рейды по соблюдению масочного режима. В рамках статьи 26.1 КоАП РФ есть возможность осуществлять эти контрольные мероприятия без проведения административного расследования.