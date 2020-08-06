Двое малышей родились в ковидном госпитале в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба министерства здравоохранения Кузбасса.

Сразу двое малышей родились в ковидном госпитале в Новокузнецке. Как только их мамы пройдут лечение, они снова будут вместе.

Для двух женщин из Новокузнецка долгожданное рождение малышей слегка омрачилось недугом: обе незадолго до родов попали в больницу с диагнозом COVID-19.

- Когда сложилась ситуация, потребовавшая оказания акушерской и гинекологической помощи беременным женщинам, в срочном порядке была собрана бригада из врачей-акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов. Благодаря слаженным действиям наших сотрудников по медицинским показаниям пациенткам проведено кесарево сечение, - рассказывает заместитель главврача по лечебной части Юлия Ковалева.

Новорожденные – мальчик и девочка – родились здоровыми и упитанными – весом более 3,5 килограмм. Сразу после рождения их изолировали от матерей – пока те не пройдут курс лечения и не выздоровят. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Кузбасса, до тех пор малыши будут находиться в Кузбасской детской клинической больнице имени Малаховского.

К слову, это не первый случай рождения детей в ковидном госпитале Новокузнецка. Так, первый малыш, у которого мама болеет коронавирусом, родился 10 июля. Мама и малыш уже выписаны домой.