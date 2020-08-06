Первый кузбасский мэр заболел коронавирусом . ФОТО: пресс-служба администрации города Белово

У главы одного из кузбасских городов оказались положительными результаты тестов на COVID-19. Сейчас он находится на лечении.

Глава города Белово в своем аккаунте в социальных сетях сообщил о том, что результаты теста на коронавирус у него оказались положительными. Андрей Курносов отметил, что ему не удалось уберечься, так как работа подразумевает постоянные разъезды, встречи, общение.

- Да, дорогие земляки, несмотря на все меры предосторожности, я заразился COVID 19, - рассказал Андрей Курносов. - Постоянные разъезды – штабы, совещания, уберечься не удалось. Город готовится ко Дню шахтера, идет ремонт и строительство множества объектов, эти работы необходимо контролировать. На улице не всегда был в маске, результат – инфекция.

Глава Белова сейчас проходит курс лечения, а все члены его команды – на самоизоляции. А для того, чтобы контролировать ход подготовки города ко Дню шахтера, все работают «на удаленке».

- Теперь я точно знаю, что коронавирус – не выдумка и не искусственно созданный ажиотаж. Это тяжелое заболевание, которое наносит серьезный вред здоровью, - признается мэр города Белово. - Огромная просьба ко всем – берегите себя, не пренебрегайте мерами безопасности. Перчатки и маска – во всех общественных местах. Будьте бдительными! Здоровья вам и вашим близким!