Пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбассе выросло число пациентов с коронавирусом, которые скончались от развившихся осложнений. Теперь число летальных исходов составляет 29.

О смерти пациентки, у которой ранее диагностировали коронавирус, сообщает оперативный штаб. На утро 7 августа число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло 29 человек.

«Одна пациентка скончалась, - говорится в сообщении оперативного штаба. - У женщины 1942 года рождения из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии».

На утро 7 августа число заболевших коронавирусом с момента начала пандемии достигло 4244 человек. Из них 2903 уже выздоровели и выписаны из больниц, 1312 находятся в инфекционных стационарах. В 29 случаях пациенты с коронавирусом скончались от возникших осложнений.