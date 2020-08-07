Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 7 августа: 86 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 7 августа в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб области.

По данным штаба, на утро 7 августа выявлено еще 86 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии число заболевших достигло уже 4244 человек. 1312 из них получают помощь в медицинских стационарах.

Одновременно с новыми случаями заболевания в Кузбассе есть и новые случаи выздоровления. Так, сразу у 108 человек тесты на коронавирус после курса лечения показывают отрицательный результат. Все выздоровевшие пациенты выписаны из ковидных госпиталей домой.

Однако пополнилась и печальная статистика. На утро 7 августа стало известно о 29-й скончавшейся пациентке, у которой ранее диагностировали коронавирус.

- Одна пациентка скончалась: у женщины 1942 года рождения из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии, - отметили в областном штабе.

Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 7551 человек.