Ниткой и кусачками освобождали спасатели попавшую в беду кемеровчанку. ФОТО: пресс-служба Кемеровской службы спасения

Жительница города Кемерово стала невольной заложницей украшения. Она «попала в плен» собственного обручального кольца.

Одна из кемеровчанок вечером, отправляясь спать, обратила внимание на то, что ее безымянный палец немного отек. Она не придала этому особого значения. И, как оказалось позже, - зря.

Утром женщину разбудили не ласковые лучи солнца, а нестерпимая боль. За ночь палец отек еще сильнее, посинел и опух. Кемеровчанка попыталась самостоятельно снять украшение, но все действия доставляли ей еще большую боль. Тогда женщина обратилась за помощью в Кемеровскую служба спасения.

- Спасатели сначала хотели снять украшение традиционно - с помощью шелковой нити, однако, учитывая сильный отек на пальце, было принято решение ювелирное изделие срезать кусачками, - рассказали подробности операции по спасению пальца кемеровчанки в пресс-службе ведомства.

Уже через несколько минут кольцо удалось снять и освободить горожанку из невольного плена.