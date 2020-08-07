В Кузбассе мужчина зарезал приятеля из-за телефонного номера Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Кузбасса избил, а затем зарезал знакомого из-за номера полицейского в его телефоне. Убийца решил, что приятель донес на него.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, преступление произошло в апреле этого года в Калтане. Обвиняемый, 27-летний местный житель, жил в доме у 41-летнего знакомого, с которым они нередко выпивали. В один из дней они вышли на улицу, чтобы выпить в компании еще одного мужчины и женщины. Во время времяпрепровождения молодой человек увидел в телефоне приятеля номер сотрудника полиции. После этого он разозлился, решив, что тот помог стражу порядка возбудить против него уголовное дело, рассказав о краже велосипеда.

- Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил лежащую неподалеку доску и стал ею избивать потерпевшего. Примечательно, что свидетель конфликта решил просто уйти. Оставшаяся женщина увидела, как затем оба мужчины зашли в дом и уже через несколько минут обвиняемый вернулся к ней, держа в руке нож, - сообщили в Следственном комитете.

Мужчина рассказал женщине об убийстве сожителя и сказал, что и ее убьет, если она кому-то проговорится. На следующий день в дом пришел участковый, который искал обвиняемого по делу о краже, и нашел тело хозяина. Вскоре преступника задержали, он признал свою вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело по статье «Убийство» направлено в суд.