Мужчина с татуировкой погиб на железной дороге в Кузбассе. ФОТО: ЛУ МВД России по СФО

Тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина на железной дороге на перегоне Бельсу – Теба. Личность погибшего пока не установлена.

Около 12 часов дня на перегоне станции Бельсу – Теба произошло смертельное ДТП. Здесь машинист грузового поезда заметил на путях мужчину. Он попытался применить экстренное торможение, но не сумел мгновенно остановить состав. Мужчина получил травмы, несовместимы с жизнью. На настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и просят помощи у людей, которые, возможно, знакомы с ним, сообщить об этом.

Приметы погибшего: на вид 40-50 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, глаза карие.

Был одет в футболку черного цвета известной спортивной марки с красными вставками, джинсы голубого цвета, трико черного цвета с тремя полосками по бокам, носки серого цвета и кроссовки черного цвета.

Особые приметы: на запястье левой руки татуировка с надписью «Ваня» и на внутренней стороне правой голени имеется шрам округлой формы диаметром 2 сантиметра (предположительно ожог).

При мужчине находился нательный крестик из металла серого цвета на черном шнурке.

Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть Абаканского ЛО МВД России: 8 (3902) 22-72-57.