Кемеровчанин припомнил школьную обиду и сжег машину одноклассника Фото: Евгения ГУСЕВА

Обидное школьное прозвище через много лет после выпускного стало причиной конфликта между двумя кемеровчанами. В будущем один из участников ссоры может лишиться свободы.

В один из дней на улице Кемекрова случайно встретились двое 46-летних мужчин, когда-то бывшие одноклассниками. Сначала разговор был мирным, но потом один припомнил, что у его оппонента было школьное прозвище. Одноклассника сильно задело упоминание обидного прозвища, и он решил отомстить за это. После прощания проследил за обидчиком и поджег его машину.

Впрочем, позже оказалось, что одноклассник не являлся владельцем машины, а всего лишь управлял ею по доверенности. В результате пожара у автомобиля полностью выгорел моторный отсек, повредил огонь и салон с колесами. В общей сложности сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей.

Установив, что причиной пожара стал поджог, стражи порядка вскоре нашли и поджигателя. А позже выяснилось, что у поджигателя и раньше были проблемы с законом.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Кемерово в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления об умышленном повреждении имущества, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.