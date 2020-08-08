Кузбассовец выстрелил в жену и застрелился сам. ФОТО: vk/com, "Инцидент Кузбасс"

Трагедией закончился семейный конфликт в Юрге. Здесь глава семьи сначала выстрелил в супругу, а потом застрелился сам.

Трагедия произошла в Юрге в пятницу, 7 августа. После ссоры с супругой мужчина выстрелил в нее, а потом и сам свел счеты с жизнью. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, страшные события развернулись на улице Москвоской, неподалеку от магазина «Снегири». Выстрел пришелся в область шеи женщины.

- Сейчас на месте работают следователи. Предварительно, произошел семейный конфликт. Женщину доставили в больницу, она получает необходимую медицинскую помощь, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по кемеровской области.

В ближайшее время следователям предстоит установить обстоятельства случившегося, причину конфликта, а также откуда взялось у жителя Юрги оружие.