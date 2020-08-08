Губернатор Кузбасса установил новый праздник Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кузбассе появился еще один новый праздник – День работников охотничьего хозяйства.

О том, что в регионе теперь будут праздновать День работников охотничьего хозяйства, сообщается в электронном бюллетене Правительства Кузбасса. Постановление об установлении нового праздника подписал глава региона Сергей Цивилев.

«Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет: установить День работника охотничьего хозяйства Кузбасса», - говорится в постановлении.

Этот праздник установлен для того, чтобы развивать охотничье хозяйство, а также в постановлении указано, что отмечать День работника охотничьего хозяйства Кузбасса будут в первую субботу октября.