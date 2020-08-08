Автомобиль влетел в дерево в Кемерове. ФОТО: vk.com,"Регион 42"

Накануне в Кемервое прошел ливень, которые затопил дороги и осложнил движение автотранспорта – да и пешеходов тоже. Одним из последствий разгула стихии стало ДТП: автомобиль влетел в дерево.

Кадрами с места дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в районе ФПК, очевидцы поделились в социальных сетях. На снимках видно, что машина вылетела на обочину, перевернулась на бок и сломала дерево.

- Моросил дождик, ехал на большой скорости, начал перестраиваться и занесло, боком пронесся залетел на газон и дерево остановило, правда перевернуло на бок, - так рассказывает об обстоятельствах аварии один из пользователей социальных сетей.

Также очевидцы отмечают, что те, кто находился в машине, остались живы и отказались от посторонней помощи.

Некоторые пользователи отметили, что такие ДТП в основном происходят из-за невнимательности водителей и игнорирования правил дорожного движения.