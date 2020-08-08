В двух кузбасских городах число заболевших COVID-19 превысило 1000 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. На утро 8 августа общее число заболевших достигло 4341 человека. При этом сразу в двух городах число заболевших превысило 1000 человек.

По данным оперативного штаба, больше всего новых заболевших зафиксировано в Кемерове: здесь медики выявили COVID-19 сразу у 21 человек. В общей сложности число заболевших достигло 1008 человек, и теперь областной центр лидирует по числу выявленных случаев коронавируса с середины марта.

Чуть меньше – 18 человек – заболели коронавирусом в Междуреченске. Сейчас здесь в общей сложности 701 заболевший.

В Новокузнецке опасную инфекцию выявили у 12 человек. В общей сложности с начала пандемии здесь заболели 1003 человека.

Еще у девять человек из Белова подтвердился коронавирус. В Киселевске шесть новых случаев заболевания, а в Беловском муниципальном районе – пять.

По четыре случая заболевания выявили медики в Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске. Три новых заболевших – в Березовском.

По два пациента с COVID-19 выявили в Анжеро-Судженске, Калтане, Осинниках, Полысаеве, Юрге и Мариинском муниципальном районе. Еще по одному – в Тисульском муниципальном районе, а также Гурьевском и Промышленновском муниципальных округах.