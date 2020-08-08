Украденный в Великобритании мотоцикл нашли в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Радость приобретения мотоцикла омрачилась тем, что он оказался краденым. Теперь у кузбассовца, доверившегося интернет-продавцу, нет ни денег, ни байка.

Житель Гурьевска обратился в Госавтоинспекцию, чтобы зарегистрировать недавно купленный мотоцикл Honda. Однако радость покупки омрачилась тем, что, как оказалось, мотоцикл числился в угоне и находился в международном розыске – его украли еще в 2017 году на территории Великобритании.

Позже молодой человек рассказал о том, что приобрел байк на одном из интернет-сайтов. Так как продавец проживает в Беларуси, мотоцикл ему доставили сотрудники транспортной компании. Кузбассовец рассчитался с продавцом, а потом отправился в Госавтоинспекцию, чтобы, как велит закон, поставить байк на учет.

- Мотоцикл был изъят полицейскими на время разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В свою очередь сотрудник Госавтоинспекции напоминает о том, что при приобретении транспортных средств по объявлениям на интернет-ресурсах следует быть особенно осторожными. Лучше всего, если вы лично встретитесь с продавцом и до совершения сделки предоставите транспортное средство для осмотра в регистрационное подразделение ГИБДД.

К слову, еще до сделки можно проверить информацию о транспортном средстве можно на нескольких интернет-ресурсах: по номеру VIN на официальном сайте ГИБДД, а также на сайте Федеральной нотариальной палаты. Это позволит убедиться в юридической чистоте транспорта и отсутствии обременений.