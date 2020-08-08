Жару, грозу и вероятность пожаров прогнозируют в Кузбассе 9 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воскресенье, станет еще одним днем в Кузбассе, когда столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусным отметкам. Синоптики рассказали, какой погоды ждать 9 августа жителям региона.

На ночь с 8 на 9 августа синоптики прогнозируют по северу Кузбасса кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Кемерове будет держаться в пределах отметок +13…+15 градусов. А вот на территории всего региона разбег несколько больше: от 10 до 15 градусов тепла. Переменная облачность, дожди и грозы также возможны на территории разных районов. А утром ожидаются туманы

Днем в Кузбассе по-прежнему будет тепло: воздух прогреется до +24…+29 градусов. Вероятность осадков невелика, но переменная облачность будет присутствовать. Северо-восточный ветер при порывах может достигать 14 метров в секунду.

В Кемерове днем в воскресенье синоптики прогнозируют +27…+29 градусов.

Кроме того, синоптики отмечают, что в воскресенье в Кузбассе ожидается большая вероятность пожаров. Так что жителям региона следует быть предельно осторожными с огнем.