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Двое кузбассовцев совершили кражу на кладбище

Теперь они могут лишиться свободы на пять лет
Екатерина РомановаЕкатеринаРоманова
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Двое кузбассовцев совершили кражу на кладбище

Двое кузбассовцев совершили кражу на кладбище

Фото: Иван МАКЕЕВ

Что именно двигало двумя кузбассовцами, когда они решили совершить кражу на кладбище, точно не известно. Зато известно, что за свое преступление они понесут наказание.

Один из жителей Ленинска-Кузнецкого решил посетить могилку своего прадедушки, который похоронен на кладбище поселка Демьяновка. Когда он приехал туда, не смог сдержать слез и праведного гнева: кто-то похитил с могилки оградку. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка вскоре установили личности и задержали кладбищенских воров. Далеко идти не пришлось: ими оказались двое уже судимых местных жителей, которые работали тут же, на кладбище. В один из дней они выполняли очередной заказ и обратили внимание на заброшенную – по их мнению – могилу. Позже приятели вернулись, сняли оградку и сдали ее в пункт приема металла.

- Металлическое изделие они сдали в пункт приема металла.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий районный суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.

Криминал