Вышел новый выпуск видеожурнала «Кузбасс Главное». ФОТО: кадр видео youtube

Новый выпуск видеожурнала «Гузбасс Главное» вышел на канале youtube. В нем говорится о кузбасском городе, который находится на берегу моря.

Чем живет город Белово? Тот самый, который находится в центре Кузбасса и где в этом году будет проходить областной День шахтера? Именно об этом идет речь в видеожурнале «Кузбасс Главное». Перемены, которые происходят в Белове накануне главного областного праздника, глобальны. Здесь обновили Центральный дворец культуры, создали зону отдыха у Беловского водохранилища, обустраивают парки и скверы, обновляют дорожное покрытие. А еще – помогают уйти городу от монозависимости, запуская и развивая новые производства. Кроме того, в Белове модернизируют систему теплоснабжения, а это, в свою очередь, положительно скажется на экологии города.

Как все это происходит и какие еще перемены ждут город накануне областного Дня шахтеров – смотрите в новом выпуске видеожурнала «Кузбасс Главное».