Кемеровчанка открыла счет в банке и лишилась накоплений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ответила на звонок и лишилась своих денег – эта схема мошенничества встречается все чаще и чаще. А жертвами нечистых на руку людей становятся не только пожилые люди.

В один из дней 28-летней кемеровчанке позвонили с незнакомого номера. Сотрудница банка – а именно так представилась звонившая – уточнила, оформляет ли кемеровчанка кредит. А потом заявила, что это буквально «прямо сейчас» пытаются сделать мошенники. На счету кемеровчанки была немалая сумма, поэтому она заволновалась.

«Сотрудница банка» сумела убедить молодую. Женщину в том, что ее личные данные стали известны мошенникам, и, чтобы сохранить накопления, их надо перевести на безопасный банковский счет, который якобы открыт в режиме онлайн.

Кемеровчанка согласилась сделать это, назвала банковские реквизиты и пароль, которые пришли в смс. И как только она выполнила все инструкции, 250 тысяч рублей с ее счета тут же были переведены. Но не на безопасный счет, а мошенникам. Лишь после этого кемеровчанка обратилась к мошенникам.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы.