Названы сроки окончания ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Новокузнецке близится к завершению ремонт проспекта Металлургов. Как отметил глава региона, завершить работы удастся с опережением графика более чем на год.

Чуть меньше года назад, осенью 2019 года, в Новокузнецке начался масштабный ремонт проспекта Металлургов. Объем работы здесь впечатляющий, однако завершить их планируется с опережением графика больше, чем на год.

- Мы перенесли ввод проспекта Металлургов сначала на осень 2020 года, а потом поняли, что сможем ввести проспект в конце августа. По проекту стройка должна была закончиться в конце 2021 года, - отметил Сергей Цивилев. - Еще никто в России не реализовывал такие серьезные проекты в такие сроки.

Напомним, работы на проспекте Металлургов, на участке от вокзала до Пионерского проспекта, проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас на объекте трудятся порядка 200 человек. Они уже обустроили ливневую канализацию, на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кутузова уложили труб тепло- и водоснабжения, установили опоры освещения. После того, как уложат верхний слой асфальта, начнется обустройство троллейбусной контактной сети, на дороге появится разметка, установят дорожные знаки.

- Реконструкция проспекта началась в ноябре 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость проекта - 823 миллионов рублей, половина суммы поступила из федерального бюджет, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Обновленный проспект Металлургов станет настоящим украшением города накануне празднования 300-летия Кузбасса.