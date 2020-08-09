Кузбасские полицейские ищут интернет-мошенника, продающего товары для детей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Полицейские Киселевска разыскивают интернет-мошенника. Он похитил 25 тысяч рублей под предлогом продажи детской коляски.

В полицию обратилась 26-летняя девушка. Она рассказала, что хотела купить коляску и наткнулась в социальной сети на страницу, где продавали товары для детей. Она связалась с продавцом и договорилась о сделке. Мошенник сказал ей, что покупку отправят только после полной оплаты. Девушка перечислила деньги и стала ждать.

Однако коляска не пришла в указанный срок. Тогда покупательница попыталась выяснить, что случилось. Но телефон продавцы был выключен, а ее номер добавили в «черный список».

Сейчас правоохранители ищут мошенника, уже возбуждено уголовное дело. За такое преступление злоумышленника могут отправить в тюрьму на пять лет.