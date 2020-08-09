Строителей с профессиональным праздником поздравил губернатор Кузбасса

Фото: Сергей Цивилёв / «ВКонтакте»

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают строители. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли и поблагодарил их за труд.

- Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Своими руками вы создаете объекты промышленности, новые школы и детские сады, больницы, стадионы, жилые дома и целые города с широкими проспектами, зелеными парками и красивыми набережными. Вы даете людям главную материальную ценность - свое жилье, домашний очаг и родные стены. Ваша профессия - одна из самых созидательных. Пусть она приносит вам радость, ваши планы воплощаются в жизнь, а всем вашим начинаниям сопутствует удача, - сказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день регион занимает лидирующую позицию по темпам строительства в Сибири. И сейчас в городах и районах идет множество крупных строек.

- Желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С праздником! - добавил Цивилев.