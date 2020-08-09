Кемеровчанка ухаживала за пенсионером ради денег Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемерове полицейские задержали 31-летнюю женщину, которая помогала пенсионеру по хозяйству. Однако она делала это не из добрых намерений, помощница воровала у пожилого мужчины.

В полицию обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что с его банковской карты похитили пять тысяч рублей. Правоохранители начали расследование. Они выяснили, кто имел доступ к вещам пенсионера. Под подозрением оказалась 31-летняя кемеровчанка, у которой уже есть несколько судимостей.

Именно она накануне была в доме у потерпевшего. Он пускал свою знакомую, чтобы та ему помогала. И, пока хозяин отвлекался, та брала его телефон и переводила себе деньги через приложение «мобильный банк»,. В первый раз она отправила на свой счет три тысячи рублей. Спустя несколько дней она еще раз навестила пожилого мужчину. На этот раз воровка украла таким же способом две тысячи рублей.

В отношении нее возбудили два уголовных дела. Теперь ее могут отправить в тюрьму на шесть лет.