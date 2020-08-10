Без паники: новокузнечан просят не пугаться громких звуков Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В течение двух дней в Новокузнецке будет шумно. Здесь планируют провести проверку систем безопасности.

О предстоящей плановой проверке системы оповещения новокузнечан предупреждает Управление по защите территории и населения города Новокузнецка. Проверка будет проводиться в течение двух дней – 12 и 13 августа с 10 до 14 часов, причем во всех районах.

Так, на 12 августа назначена проверка систем оповещения в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах. А 13 августа сирены будут звучать в Заводском и новоильинском районах.

- Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять спокойствие, - сообщает пресс-служба Управления.

Отметим также, что это не первая проверка систем безопасности в городе. Они проводятся регулярно для того, чтобы в случае ЧП своевременно оповестить горожан об опасности.