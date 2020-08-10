Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля. ФОТО: кадр видео vk.com, "FBI Ленинск-Кузнецкий"

ДТП с участием пешехода произошло накануне на кузбасской трассе. Переходившая дорогу женщина погибла.

Смертельное ДТП произошло около 16.40 в воскресенье, 9 августа, между селами Панфилово и Чусовитино. В это время 51-летняя женщина решила перейти автодорогу, которая соединяет Кемерово и Юргу.

- По предварительным данным, 51-летняя женщина стала переходить дорогу, не убедившись в безопасности движения. 18-летний водитель совершил наезд на пострадавшую, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В результате ДТП 51-летняя женщина скончалась на месте.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося. А также напоминают жителям региона о том, что прежде, чем переходить проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности. В свою очередь, водителям также следует двигаться с разрешенной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал.