112 человек заболели коронавирусом за сутки на утро 10 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше 100 человек за сутки заболели коронавирусом в Кузбассе на утро 10 августа. Общее же число пациентов с COVID-19 превысило 4,5 тысячи человек.

За минувшие сутки медики диагностировали коронавирус еще у 112 кузбассовцев. Теперь число заболевших опасной инфекцией достигает 4544 человек. В настоящее время 1465 из них находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь.

Есть и новые случаи выздоровления: еще 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, выписаны из больниц – их тесты показывают отрицательные результаты. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 3049 человек.

Число случаев смерти среди тех, у кого диагностировали коронавирус, не изменилось: 30 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7402 человека, - отметили в оперативном штабе Кузбасса.