В каких городах выявили 112 новых случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 10 августа в Кузбассе выявили еще 112 случаев заболевания коронавирусом. Как оказалось, больше всего заболевших - в областном центре.

Среди новых пациентов инфекционных больниц Кузбасса, оказавшихся там на утро 10 августа, больше всего жителей областного центра. Именно в Кемерове за минувшие сутки диагностировали коронавирус у 31 человека. Теперь общее число заболевших достигает 1068 человек. На втором месте по числу новых заболевших находится Междуреченск: здесь выявили 21 случай заболевания, а общее число горожан, у которых с начала пандемии обнаружили COVID-19, достигло 745 человек. По 13 новых случаев заболевания выявлено в Новокузнецке и Ленинске-Кузнецком. С середины марта здесь зафиксировано по 1036 и 53 случая заболевания соответственно.

Далее статистика выявления новых случаев заболевания и общего числа заболевших с начала пандемии такова:

Анжеро-Судженск - 9 новых случаев, 200 - с начала пандемии;

Белово - 4 новых случая, 215 - с начала пандемии;

Полысаево - 3 новых случая, 23 - с начала пандемии;

Новокузнецкий МР - 3 новых случая, 54 - с начала пандемии;

Березовский - 2 новых случая, 52 - с начала пандемии;

Осинники - 2 новых случая, 90 - с начала пандемии;

Ленинск-Кузнецкий МО - 2 новых случая, 11 - с начала пандемии;

Таштагольский МР - 2 новых случая, 57 - с начала пандемии;

Калтан - 1 новый случай, 40 - с начала пандемии;

Мыски - 1 новый случай, 40 - с начала пандемии;.

Прокопьевск - 1 новый случай, 111 - с начала пандемии;

Ижморский МО - 1 новый случай, 11 - с начала пандемии;

Крапивинский МО - 1 новый случай, 14 - с начала пандемии;

Промышленновский МР - 1 новый случай, 73 - с начала пандемии;

Яйский МО - 1 новый случай, 63 - с начала пандемии.

Всего же в настоящее время в Кузбассе получают медицинскую помощь 1465 пациентов с коронавирусом. Еще 7401 кузбассовец находится на самоизоляции.

Кроме того, за минувшие сутки 11 человек выписаны из инфекционных больниц Кузбасса. В общей сложности число выздоровевших достигло 3049 человек.