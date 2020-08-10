В Кузбассе поезд переехал лежавшего на рельсах мужчину Фото: Рамиль Галиев

В Кузбассе поезд травмировал мужчину, который оказался на железнодорожных путях. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники транспортной полиции.

Инцидент произошел в районе железнодорожного переезда на участке между станциями Тайга и Тайга-2. Как было установлено, машинист электропоезда Тайга - Томск увидел лежащего на рельсах мужчину и попытался затормозить, но наезда все равно не удалось избежать. В результате 30-летний житель Тайги лишился обеих ног и был доставлен в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей и проведенную операцию, мужчина скончался.

- В настоящее время известно, что погибший находился на железной дороге в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД. - Сотрудники транспортной полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители отметили, что с начала года в зоне оперативного обслуживания Кузбасского ЛУ МВД России подвижным составом травмировано 12 граждан, восемь из них погибли.