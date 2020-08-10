Синоптики рассказали, когда жара покинет Кузбасс Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, когда жара покинет Кузбасс. Это случится уже в ближайшие дни.

Вторник, 11 августа, обещает стать самым жарким днем на неделе - температура воздуха поднимется до +27… +32 градусов. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют. В среду будет почти также жарко, как накануне, - от 26 до 31 градуса, но при этом днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В четверг, 13 августа, воздух прогреется до +23… +28 градусов, но, как и днем ранее, снова пройдут дожди и грозы. Осадки ожидают кузбассовцев и в последний рабочий день недели, а температура будет еще ниже, чем ранее, - от 20 до 25 градусов.