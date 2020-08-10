Кузбассовец устроил смертельное ДТП через два месяца после получения прав. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе молодой водитель устроил смертельное ДТП всего через два месяца после получения прав. В аварии погибла 10-летняя девочка, а позже в больнице от травм скончался ее дедушка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 марта на участке автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - «Подъезд к городу Томску». Как установило следствие, 24-летний житель Юрги ехал на автомобиле Shevrolet Lachetti Klan и во время обгона потерял контроль над управлением, выехав на встречную полосу. Здесь он столкнулся с Kia Soul. От полученных травм до приезда скорой помощи скончалась пассажирка пострадавшего автомобиля - 10-летняя девочка. Еще одну пассажирку и 62-летнего водителя доставили в больницу, однако спустя несколько дней пожилой мужчина - дедушка погибшей школьницы - скончался.

Как оказалось, за рулем виновник ДТП не так давно - водительское удостоверение он получил за два месяца до трагических событий.

- В ходе расследования собраны необходимые доказательства, проведены судебные экспертизы, подтверждающие доводы следствия. Фигурант полностью признал свою вину, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.