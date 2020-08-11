Школьница попала под колеса автобуса в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ДТП с участием несовершеннолетней девочки и автобуса произошло в Новокузнецке. Ребенок пострадал из-за невнимательности водителя.

Автоавария, в которой пострадала школьница, произошла на автодороге «Новокузнецк - Чистогорский» около 15.10. 11-летняя девочка, как велят правила дорожного движения, переходила дорогу по пешеходному переходу – нерегулируемому. В это же время по дороге двигался автобус «НефАЗ», в котором, кроме водителя, находились четверо пассажиров. Водитель не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу и сбил ребенка.

- В результате наезда транспортного средства 11-летняя школьница получила травмы различной степени тяжести и бригадой скорой медицинской помощи была госпитализирована, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Никто из пассажиров не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области отмечают, что с начала текущего года в регионе произошло 85 ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах. В результате пять человек погибло, 84 получили травмы.