Многодетная мать из Кузбасса организовала группу и грабила доверчивых людей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница из Кузбасса похищала денежные средства с банковских счетов жителей России. А помогали ей в этом сын и дочь.

Многодетная мать из Ленинска-Кузнецкого решила подзаработать тем, что крала со счетов доверчивых россиян деньги. Причем помогали ей в этом 21-летний сын и 20-летняя дочь. Мать семейства присматривала на популярном сайте объявления, потом ее дети звонили продавцам и представлялись сотрудниками мебельной компании. Они заявляли, будто хотят приобрести мебель, предлагали внести предоплату и просили совсем немного: подтвердить перевод. А для этого нужно было всего лишь подойти к банкомату.

Продавцы мебели выполняли инструкции и подключали к своему мобильному банку телефонные номера мошенников. После этого с их счетов пропадали деньги. Семейству кибермошенников удалось обмануть трех жителей Московской области и Краснодарского края, а сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Позже следователи установили, что семейка готовилась и к другим преступлениям: они приобрели сим-карты, оформленные на других людей, и банковскую карту, на которую перечисляли похищенные деньги.

- До оглашения приговора фигуранты полностью возместили ущерб потерпевшим. Суд признал участников организованной группы виновными, Организатор приговорена к пяти годам лишения свободы. Ей предоставлена отсрочка реального отбывания наказания до достижения возраста 14 лет ее малолетним ребенком, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

А вот сын и дочь организатора группы получили реальные сроки: 20-летняя женщина лишилась свободы на четыре года, а ее 21-летний брат - на три года и шесть месяцев.