104 нарушения масочного режима выявили в Кемерове за три дня. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

В Кузбассе усилен контроль за соблюдением масочного режима. В течение трех дней проходили такие проверки и в Кемерове. Как оказалось, нарушителей в городе немало.

Сразу 104 случая нарушения масочного режима выявили члены контрольных групп в Кемерове. За три дня они обследовали более 190 объектов потребительского рынка, в том числе и 13 торговых центров и комплексов. Как оказалось, некоторые сотрудники торговых предприятий находились на рабочих местах без средств индивидуальной защиты дыхания. Впрочем, так же, как и некоторые посетители. В отношении них составлены 39 протоколов.

Также ответственные группы выяснили, что не все соблюдают масочный режим и в общественном транспорте. Так, во время обследования 1651 единицы подвижного состава, специалисты выявили 65 нарушений.

- Напомним, за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан – от 1000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, - отметили в пресс-службе администрации города Кемерово. - Уважаемые кемеровчане! Использование индивидуальных средств защиты, выполнение всех карантинных требований поможет предупредить распространение коронавирусной инфекции.