Автолюбитель не поделил дорогу со столбом в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу два человека, произошло в Березовском. Здесь автомобилист врезался в опору линии электропередачи.

Как сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля Renault двигался по улице Покрышкина, что в городе Березовском. Однако при движении он выбрал скорость, которая не соответствовала конкретным условиям движения, и не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала с дороги и врезалась в опору линии электропередачи.

- В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля Renault, мужчина 59 лет, и его пассажир, женщина 27 лет, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.