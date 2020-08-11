Власти кузбасского города рассказали о местах заражения коронавирусом

Власти кузбасского города рассказали и местах заражения коронавирусом. ФОТО: кадр видео со страницы главы Прокопьевска Андрея Мамаева в Инстаграме

Власти Прокопьевска рассказали о том, где чаще всего жители заражаются коронавирусом. Кроме того, они призвали горожан соблюдать меры профилактики болезни.

По словам замглавы города Вячеслава Старченко, за последние дни выросло число заболевших коронавирусом жителей. При этом чаще всего горожане заражаются в общественном транспорте, торговых центрах и магазинах.

- По показателям мы, конечно, ниже среднеобластных цифр в три раза. Но это такой сдержанный оптимизм, потому что ситуация и сценарий, который развивается в других городах, может резко развернуться, и поэтому мы призываем соблюдать масочный режим, - отметил Вячеслав Старченко.

Замглавы также рассказал о том, что в городе проводятся регулярные рейды - и в различных торговых точках, и в общественном транспорте. В одних случаях были выписаны протоколы о нарушениях, в других - предупреждения.

- У людей в 99 процентах есть маски, но почему-то они их не надевают. И только проверяющие органы побуждают их сделать это, - отметил замглавы Прокопьевска.

Такие рейды будут проходить на регулярной основе, чтобы избежать реализации наихудшего сценария распространения коронавирусной инфекции.