Кузбассовец сжег в печи живого котенка Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Кузбассе пьяный мужчина бросил живого котенка в непотухшую печь. Его не остановило, что рядом находилась малолетняя дочь сожительницы.

В Осинниках 32-летнему местному жителю вынесли приговор сразу по двум преступлениям - жестокое обращение с животными и нарушение правил дорожного движения.

Как установило следствие, в апреле обвиняемый находился дома у сожительницы и, будучи пьяным, бросил в печь котенка, животное погибло. За происходящим наблюдала малолетняя дочка женщины. Хозяйка обратилась в полицию, мужчина стал фигурантом уголовного дела. Свой поступок он объяснил тем, что разозлился на питомца за то, что тот сгрыз телефонный кабель.

А уже через неделю мужчину задержали пьяным за рулем - содержание алкоголя в его крови превышало допустимую норму в шесть раз.

- Полицейские выяснили, что мужчина уже был лишен права управления транспортным средством в 2018 году за аналогичное преступление. В отношении водителя было возбуждено очередное уголовное дело, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

За последнее нарушение жителю Осинников назначили 3,5 года условно, а также на 2,5 года лишили водительских прав.