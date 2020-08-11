Полиция Кузбасса объявила в федеральный розыск вора в законе Шамаза. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Полиция Кузбасса объявила в федеральный розыск Александра Шамазова, известного в криминальных кругах как «Саша Шамаз». Он имеет статус так называемого «вора в законе» и скрывается от следствия.

Александр Шамазов 06.02.1964 года рождения является фигурантом единственного в области дела, возбужденного по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Он уже привлекался к ответственности за организацию преступного сообщества и серию преступлений.

- В 2018 году Александр Шамазов освободился из мест лишения свободы, после чего занял лидерство в преступной иерархии региона, в частности, назначал так называемых «смотрящих» за различными условно разделенными территориями Кузбасса, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас Шамазов скрывается от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

Полиция просит жителей, которые что-либо знают о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8 (384-2) 52-41-00, 52-46-00 или 02 (102 - с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!